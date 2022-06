Mercato - Real Madrid : Un bras de fer entre Ancelotti et Guardiola pour ce protégé de Tuchel ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Afin de renforcer l’effectif de Carlo Ancelotti, le Real Madrid s’intéresserait à Reece James, tout comme Manchester City. Toutefois, Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, n’envisage pas de le laisser partir. A tel point qu’il serait prêt à s’impliquer lui-même dans les négociations pour un potentiel nouveau contrat.

Auréolé d’un nouveau titre en Ligue des Champions, le Real Madrid s’attendait à vivre un mercato de haut niveau. Mais après l’échec avec Kylian Mbappé, le club madrilène a d’abord dû digérer. Pour se rattraper, le Real Madrid a devancé le PSG dans le dossier Tchouaméni. Et pour la suite, la Maison-Blanche a déjà quelques noms en tête, notamment du côté de Chelsea où le Real Madrid est déjà allé chercher Antonio Rüdiger.

Chelsea owner Todd Boehly to make personal intervention to ease Reece James new contract doubt. No formal talks yet but tintention to now clear. However, no guarantees the process will be swift. https://t.co/nUGJZ7VBf4