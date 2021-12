Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti envoie un gros message à cet indésirable !

Publié le 5 décembre 2021 à 10h30 par A.D.

A la peine au Real Madrid, Luka Jovic a très peu d'opportunités pour montrer de quoi il est capable. Alors que Karim Benzema s'est blessé en cours de match face à la Real Sociedad, Carlo Ancelotti a décidé de lui faire confiance. Sachant que Luka Jovic a rendu une très belle copie, le coach du Real Madrid a tenu à lui envoyer un message fort.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Luka Jovic est en grande difficulté. Alors qu'il n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau, le buteur serbe est très peu utilisé. A tel point qu'il est devenu un indésirable au Real Madrid. Ce samedi, Luka Jovic a eu une occasion d'inverser la tendance. Pour pallier la sortie sur blessure de Karim Benzema, Carlo Ancelotti a décidé de faire rentrer son numéro 16. Et Luka Jovic n'a pas laissé passer cette occasion en or de s'illustrer. Buteur et passeur décisive, l'international serbe a été l'un des grands artisans de la victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad (2-1). Après la rencontre, Carlo Ancelotti n'a pas manqué de féliciter Luka Jovic, avant de lui faire passer un message fort sur sa situation.

«Les joueurs comme lui méritent de jouer, je sais que c'est compliqué pour lui»