Mercato - Real Madrid : Ancelotti, Conte, Allegri… Ces précisions sur la succession de Zidane !

Publié le 7 juin 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que Carlo Ancelotti a fait son grand retour sur le banc du Real Madrid, Antonio Conte n’aurait jamais été en discussions avec le Real Madrid afin de prendre la succession de Zinedine Zidane.

En fin de contrat le 30 juin 2021, Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid un an plus tôt. En effet, lassé par la gestion de son président Florentino Pérez et considérant que son cycle était terminé, l’entraineur français a préféré quitter son poste au terme de la saison 2020/2021. Pour le remplacer, les Merengue ont fait le choix de déloger Carlo Ancelotti d’Everton afin qu’il revienne sur le banc qu’il avait déjà occupé entre 2013 et 2015.

Antonio Conte a toujours été loin du Real Madrid