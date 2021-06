Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l'action pour ce grand nom étranger !

Publié le 8 juin 2021 à 1h15 par A.D.

Encore et toujours en quête de milieux de terrain, Leonardo aurait coché le nom de Fabian Ruiz. Pour mener à bien ce dossier en vue du prochain mercato estival, le directeur sportif du PSG serait allé à la pêche aux renseignements auprès des agents du pensionnaire de Naples.

Très en vue du côté du Napoli, Fabian Ruiz aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Pour étoffer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, le directeur sportif du PSG penserait à recruter l'international espagnol cet été. Toutefois, Fabian Ruiz n'est pas vraiment emballé par un départ de Naples. « A Naples je me sens très bien et je suis heureux. C’est une ville qui m’a bien accueilli, où les gens vivent vraiment le football, tout comme à Séville. J’aime vraiment ça. J’ai encore deux années de contrat et je suis content. Il n’y a rien d’autre à ajouter, à part que maintenant je suis exclusivement concentré sur mon travail en sélection » , a confié Fabian Ruiz à la Gazzetta dello Sport dernièrement. Malgré cette sortie, Leonardo, le directeur sportif du PSG, aurait bougé ses pions pour le milieu de terrain du Napoli.

Leonardo aurait approché le clan Fabian Ruiz

Selon les indiscrétions de Paris United , Leonardo se serait renseigné sur la situation de Fabian Ruiz. Une pêche aux renseignements réalisée auprès des agents du joueur, qui représentent également Sergio Rico. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas encore allé plus loin dans ses démarches pour le moment. Ainsi, à en croire le média français, Leonardo n'aurait pas encore approché la direction de Naples pour Fabian Ruiz.