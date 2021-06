Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Doha, on s’agace pour Kylian Mbappé !

Publié le 8 juin 2021 à 0h15 par Th.B.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi s’est montré clair par rapport au fait que Kylian Mbappé n’avait pas le pouvoir de décider du recrutement parisien, le président du PSG commencerait à perdre patience concernant le discours du clan Mbappé pour sa prolongation.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre ». À l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe paru dans son édition de lundi, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à mettre un terme aux rumeurs concernant un départ de Kylian Mbappé à l’intersaison. Certes, le contrat du champion du monde ne court que jusqu’en juin 2022 au PSG et une prolongation ne semble pas pouvoir être actée rapidement au vu de la situation actuelle entre les deux parties, néanmoins, le président du PSG s’est montré clair et direct en ce qui concerne le mercato de Mbappé : il va rester. Concernant les discussions entre le PSG et le clan Mbappé pour la prolongation, les décideurs du Paris Saint-Germain commenceraient à perdre patience.

Le PSG devient irrité pour le dossier Mbappé !