Mercato - Real Madrid : Ancelotti a un plan B en cas d’échec avec Haaland !

Publié le 11 avril 2022 à 1h00 par P.L.

Désireux de se renforcer en vue de la saison prochaine, le Real Madrid penserait à Erling Haaland. Mais le club madrilène aurait également prévu un plan B en cas d'échec avec le Norvégien.

Pour se renforcer cet été, le Real Madrid a fixé sa priorité sur Kylian Mbappé. Mais le club madrilène ne serait pas contre la venue d’Erling Haaland afin de consolider le secteur offensif de Carlo Ancelotti. Néanmoins, rien n’est garanti pour les Merengue dans le dossier du Norvégien au vu de la concurrence du PSG, du FC Barcelone et de Manchester City. De ce fait, Carlo Ancelotti penserait à un plan B dans le cas où une arrivée d’Erling Haaland ne serait pas possible. Et il pourrait aller piocher dans son ancien club.

Ancelotti pense à Richarlison comme alternative à Haaland