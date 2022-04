Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne va rien lâcher dans le feuilleton Haaland !

Publié le 11 avril 2022 à 0h15 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir cet été, le PSG voudrait recruter Erling Haaland pour le remplacer. Mais le Real Madrid considérerait toujours le Norvégien comme son grand rêve, même si les négociations semblent mal embarquées pour le moment.

Pour le moment, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant de 23 ans n’a toujours pris aucune décision alors que l’été approche à grands pas. De ce fait, le PSG voudrait anticiper le départ de sa star en préparant sa succession du mieux possible. Le10sport.com vous révélait donc dès le mois d’août 2021 que Leonardo avait fixé l’une de ses priorités sur Erling Haaland pour remplacer Kylian Mbappé. Néanmoins, le PSG ne serait pas la seule équipe à penser au Norvégien puisque le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City y penseraient également. Cependant, l’affaire serait en train de se corser du côté madrilène.

Le Real Madrid rêve toujours de Haaland, mais l’affaire est compliquée