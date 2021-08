Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Varane... Cette énorme révélation sur la gestion de Pérez !

Publié le 3 août 2021 à 22h30 par La rédaction mis à jour le 3 août 2021 à 22h32

Depuis l'ouverture du marché des transferts, le Real Madrid s'est montré plus actif dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Alors que le Real Madrid a perdu Sergio Ramos et Raphaël Varane, une nouvelle révélation sur la position de Florentino Pérez dans ces dossiers a été dévoilée.

Le Real Madrid continue son mercato discret. Depuis le début de l'été, Florentino Pérez n'a enregistré que le transfert libre de David Alaba pour venir renforcer la défense des Merengue . Le Real Madrid pourrait bien en avoir besoin, puisque le club espagnol a perdu les deux joueurs qui composaient sa charnière centrale ces dernières années. En fin de contrat, Sergio Ramos a rejoint gratuitement le PSG. De son côté, Raphaël Varane devrait officiellement signer en faveur de Manchester United dans les prochains jours.

Aucun effort de Pérez pour Varane et Ramos