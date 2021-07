Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse annonce sur l’arrivée et l’intégration de Sergio Ramos…

Publié le 31 juillet 2021 à 19h45 par Th.B.

Compatriote de Sergio Ramos, Ander Herrera s’est attardé sur la venue du champion du monde au PSG cet été tout en se penchant sur son intégration au groupe parisien à l’accent hispanophone.

Depuis le mois de janvier, comme sa situation contractuelle au Real Madrid lui en donnait l’opportunité, Sergio Ramos était dans la possibilité de s’entretenir avec les clubs étrangers de son choix. Finalement, la légende merengue a pris la décision de rejoindre le PSG en grande partie en raison du projet sportif parisien. Ayant accueilli à bras ouverts son compatriote qui est sans doute « le meilleur défenseur de l’histoire » du football espagnol, Ander Herrera s’est enflammé pour le recrutement de Sergio Ramos tout en s’attardant sur son adaptation au groupe parisien.

« Nous avons un très grand groupe d'hispanophones, ça va être difficile d'apprendre le français »