Mercato : Rami justifie son étonnant choix

Publié le 25 février 2020 à 17h50 par La rédaction mis à jour le 25 février 2020 à 17h51

Après avoir résilié son contrat avec Fenerbahçe, Adil Rami (34 ans) s’est engagé avec le FC Sotchi. Un choix qu’il a expliqué.