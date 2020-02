Foot - Mercato

Mercato : Adil Rami est rejoint par une ancienne pépite de l’OM !

Publié le 25 février 2020 à 10h55 par G.d.S.S. mis à jour le 25 février 2020 à 10h59

Alors qu’il s’est récemment engagé avec le club russe de Sotchi, Adil Rami devrait être rejoint par un autre ex-membre de l’OM : Giannelli Imbula.