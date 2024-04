Mercato : Qui pour remplacer Luis Enrique au PSG ?

La rédaction

Nommé entraîneur du PSG le 5 juillet 2023 pour prendre la suite de Christophe Galtier, Luis Enrique fait tout le temps parler de lui depuis le début de la saison. De par ses choix tactiques ou encore sa communication. Néanmoins, son président assure qu’il est le « meilleur coach au monde » depuis la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de Ligue des champions. Enrique doit-il rester ou un nouveau coach doit venir au PSG ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG est en lice pour vivre un triplé historique. À commencer par un éventuel premier sacre en Ligue des champions dans l’historie du club parisien. En effet, les hommes de Luis Enrique sont qualifiés pour les demi-finales de la C1 face au Borussia Dortmund les 1er et 7 mai prochain. En attendant, le Paris Saint-Germain est tout proche de devenir champion de France et pourrait également soulever la Coupe de France le 25 mai prochain face à l’OL.

«C’est le meilleur entraîneur du monde»

Mardi soir, le PSG est devenu le premier club français à se qualifier à un tour à élimination direction de Ligue des champions à l’extérieur en s’étant incliné à domicile à l’aller (2-3 et 4-1). Luis Enrique a bluffé Nasser Al-Khelaïfi qui s’est enflammé à Barcelone dans la foulée de la qualification. « J’ai dit au coach qu’on voulait gagner. Je n’ai jamais vu ça en 13 ans. Tout le monde ensemble, tout le monde se bat les uns pour les autres, l’ambiance. Tout. Tout le monde voulait vraiment se qualifier pour les demies. C’est le meilleur entraîneur du monde ».



Pour Prime Video , Luis Enrique a répondu aux éloges du président du PSG, sachant pertinemment dans quel contexte ils ont été faits. « C’est une déclaration dans un moment de joie totale. C’est le fruit de la joie que ça nous a procuré, de pouvoir faire plaisir à nos supporters. Après le premier match et avant le retour, peu de gens y croyaient. Aujourd’hui, les supporters ont une foi aveugle en l’équipe. Les 3000 supporters qui sont venus de Paris à Barcelone, sont repartis avec une joie immense. C’est très bon quand il y a ce feeling, cette connexion entre les supporters et nous ».

Une prolongation pour Enrique ou un successeur ?