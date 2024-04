Le PSG lâche sa réponse pour un transfert à Barcelone !

Thomas Bourseau

Frenkie de Jong (26 ans) a été dans le viseur du PSG à son éclosion à l’Ajax Amsterdam en 2018/2019, mais avait choisi le FC Barcelone. À présent, il semblerait que le Paris Saint-Germain songerait à revenir à la charge pour cet été, mais le Fair-play financier redistribuerait les cartes. Explications.

Ces dernières semaines, les rumeurs de transferts se sont multipliées au sujet du PSG du côté du FC Barcelone. En effet, Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsi ou encore Frenkie de Jong intéresseraient le Paris Saint-Germain alors qu’en parallèle, les deux clubs se disputaient une place dans le dernier carré de la Ligue des champions.

Retour de flamme au PSG pour De Jong ?

Finalement, c’est le PSG qui a su valider son billet pour le top 4 européen et se rapproche un peu plus de la destination finale du voyage à Wembley le 1er juin prochain pour un éventuel premier titre en Ligue des champions. Mais en attendant, la double confrontation entre le PSG et le FC Barcelone appartient désormais au passé. Et il en serait de même avec le dossier Frenkie de Jong à présent.

Le PSG dit stop pour De Jong… à cause de l’UEFA ?