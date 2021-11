Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane jette un énorme froid sur les plans du PSG !

Publié le 2 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG dans le cadre de l’après-Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane a lâché un message lourd de sens vis-à-vis de son amour de Marseille qui pourrait peser lourd dans son choix.

Dans le cadre de l’éventuelle succession de Mauricio Pochettino, les hauts représentants du PSG songeraient à un profil en particulier, à savoir celui de Zinedine Zidane. En effet, sans club depuis la fin de la saison dernière et son départ du Real Madrid, le triple vainqueur de la Ligue des champions en tant qu’entraîneur du club merengue serait l’option préférentielle du PSG pour l’après-Pochettino. Cependant, le natif de Marseille pourrait bien avoir refroidi les ardeurs du PSG.

« Marseillais un jour, Marseillais toujours ? Ah ça oui ! »