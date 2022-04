Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Neymar... Mbappé à l'origine d'un bouleversement dans le projet QSI ?

Publié le 7 avril 2022 à 20h30 par B.C.

Avant de prendre sa décision pour son avenir, Kylian Mbappé souhaite écouter les arguments du Paris Saint-Germain, avec la volonté d’en savoir plus sur la prochaine étape du projet QSI. Des exigences qui pourraient avoir de grandes conséquences sur le mercato estival.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé laisse encore un espoir au Paris Saint-Germain. Alors que son départ semblait inéluctable, l’international français est prêt à écouter les arguments de son club avant d'envisager une prolongation, un scénario qui n’est pas inenvisageable comme l’a expliqué le principal concerné dimanche, après sa nouvelle démonstration contre Lorient (5-1). « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours », a annoncé Kylian Mbappé au micro de Prime Vidéo . Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG reprend espoir et dispose de plusieurs arguments pour convaincre le Bondynois d’apposer sa signature sur un nouveau bail, avec notamment un rôle sur le prochain mercato estival, durant lequel le joueur pourrait avoir un avis consultatif, de quoi relancer les dossiers du PSG.

Un mercato concocté pour Mbappé ?