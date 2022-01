Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Mbappé... Cette incroyable annonce sur les plans du Qatar !

Publié le 8 janvier 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est la priorité du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino. Une arrivée, qui pourrait relancer l'avenir de Kylian Mbappé.

L’avenir de Mauricio Pochettino n’est plus un tabou en interne. Comme annoncé par le 10Sport.com, le technicien argentin est sur la sellette après le visage décevant affiché par son équipe en ce début de saison. Malgré la présence de nombreuses stars comme Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé, l’entraîneur du PSG n’arrive pas à tirer le meilleur de son groupe. Certaines voix commencent à s'élever pour réclamer son départ. Considéré par beaucoup comme une erreur de casting, Pochettino aurait de grandes chances de quitter la capitale à la fin de la saison pour rejoindre Manchester United. « Le fait qu’il soit remonté en conférence de presse parce qu’il était associé à Manchester United ? Ça ce n’est pas le football, c’est de la comédie. Ce que je sais, c’est que du côté de Manchester United les dirigeants en ont fait sa priorité. De son côté Pochettino a donné son accord. On est en janvier, j’ai vu beaucoup de retournement de situation dans le football. On peut dire quelque chose en janvier et ça ne se passe pas comme prévu par la suite. Il ne pourra rien se dire avant la fin de la saison, mais pour moi c’est quasiment fait ! (…) Je vous dis ce que je sais. Manchester United le veut et lui veut y aller… Donc on n’est pas loin d’un accord ! » a confié Dominique Sévérac, journaliste pour Le Parisien . Pour le remplacer, les responsables basés au Qatar ont un rêve : Zinédine Zidane.

Zidane, successeur de Pochettino au PSG ?

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai dernier, le technicien français profite actuellement de sa famille, mais une arrivée à Paris est loin d’être exclue. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Zinédine Zidane est la grande priorité du PSG. Le club de la capitale a un atout de taille dans ce dossier puisque son conseiller historique, Alain Migliaccio, pousse ouvertement pour le projet parisien. La piste Zidane a, depuis, été confirmée par de nombreuses sources et notamment par Daniel Riolo. « Clairement Pochettino a lâché l’affaire et les joueurs aussi… Enfin ça n’a ni queue ni tête ! Je pense que Pochettino c’est fini ! Clairement il est cramé. J'ai annoncé l'arrivée de Messi début décembre l'année dernière. Je ne suis pas loin de penser la même chose pour Zidane cet hiver. J’ai des infos aussi sur le sujet, et ça discute très sérieusement » avait-il confié en décembre dernier. Au micro de RMC, le chroniqueur en a remis une couche et annoncé que Zidane pourrait débarquer « au plus tard en juin prochain. »

« Ils veulent garder Mbappé ? Ils vont le garder. Ils veulent Zidane ? Ils vont l'avoir »