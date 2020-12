Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane ferait une fleur à Leonardo sur le marché !

Publié le 22 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Faisant de la prolongation de Sergio Ramos sa priorité au Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait bien rendre un gros service au PSG dans le dossier David Alaba. Explications.

« Sergio Ramos ? Je le vois bien parce qu'il est convaincu qu'il va continuer, et c'est le plus important. Je l'ai vu jouer au football pendant de nombreuses années parce que c'est aussi quelqu'un qui prend grand soin de lui-même » . Voici le message que Zinedine Zidane a fait passer en conférence de presse samedi. La volonté du coach du Real Madrid serait claire : conserver son capitaine outre son contrat qui court jusqu’en juin prochain. Et en raison de la crise économique actuelle, liée à la situation sanitaire instable, qui frappe le Real Madrid, le club merengue ne pourrait pas à la fois prolonger le contrat de Sergio Ramos et s’attacher les services de… David Alaba !

Comment Sergio Ramos va faciliter la tâche du PSG avec David Alaba