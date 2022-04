Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Conte... Enorme coup de théâtre pour l'après-Pochettino !

Publié le 26 avril 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Fragilisé après la défaite du PSG en Ligue des champions, Mauricio Pochettino devrait laisser sa place à la fin de la saison. Zinédine Zidane et Antonio Conte sont sur la short-list de Leonardo, mais ce dossier s'annonce délicat.

Mauricio Pochettino vit très certainement ces dernières semaines sous le maillot du PSG. Dans le collimateur de ses dirigeants depuis plusieurs mois, comme l'avait annoncé le 10Sport.com, le technicien argentin a vu ses ultimes chances de rester à Paris s'envoler après la défaite de son équipe en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Lié au PSG jusqu'en 2023, Pochettino ne devrait pas aller au bout de son engagement. L'objectif des décideurs parisiens est désormais de trouver son remplaçant sur le marché. Un entraîneur expérimenté, capable de performer en Ligue des champions et de gérer un vestiaire composé de stars. Selon les informations de RMC Sport , le PSG aurait pris contact avec Antonio Conte, ces derniers jours. En poste à Tottenham, il ne s'entendrait plus avec ses supérieurs et serait prêt à relever le défi parisien. Mais cette piste ne semble pas si concrète que cela.

Aucun contact entre le PSG et Conte

Selon les informations exclusives du 10Sport.com, Antonio Conte est bien sur la short-list du PSG pour succéder à Mauricio Pochettino. Directeur sportif du club parisien, Leonardo apprécie son profil depuis plusieurs années, mais il n'y a actuellement aucun contract entre le technicien italien et les responsables du PSG. Une information confirmée par The Télégraph , qui s'appuie sur des sources proches de l'équipe. Plusieurs obstacles sont présents dans ce dossier, à commencer par l'indemnité de transfert. Lié à Tottenham jusqu'en 2023, Antonio Conte pourrait coûter environ 15M€ au PSG. Une somme loin d'être négligeable puisque la formation va déjà devoir débourser 20M€ pour renvoyer Pochettino à la fin de la saison. Le salaire réclamé par le coach des Spurs pourrait aussi refroidir Nasser Al-Khelaïfi, qui a une autre priorité.

Zinédine Zidane pense à l'équipe de France