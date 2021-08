Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum s'enflamme pour l'arrivée de Messi !

Publié le 28 août 2021 à 13h45 par La rédaction

Alors que Lionel Messi devrait faire ses débuts sous le maillot du PSG ce dimanche à Reims, Georginio Wijnaldum a exprimé sa joie d'évoluer aux côtés du génie argentin.

Lionel Messi n'aura eu besoin que de quelques entrainements pour en mettre plein les yeux à ses coéquipiers parisiens. Arrivé le 10 août dernier à Paris après une prolongation avortée au Barça, l'Argentin a apporté la cerise sur le gâteau d'un mercato XXL du PSG, comprenant les arrivées avant lui de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. Pour Wijnaldum, le premier renfort de cet été historique, la venue de Lionel Messi est déjà totalement validée.

« Je suis vraiment heureux qu’il soit là »