Mercato - PSG : Voilà pourquoi Zinedine Zidane ne viendra pas à Paris !

Publié le 4 juin 2022 à 20h30 par Bernard Colas

Comme révélé par le10sport.com, Zinedine Zidane est la grande priorité du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino. Un intérêt de longue date de la part des propriétaires du PSG, qui pourraient connaître un gros échec dans ce dossier. Et pour cause, Zidane est encore loin du club parisien, la faute à sa famille, pas emballé à l’idée de s’installer dans la capitale française…

Quel sera l’heureux élu pour remplacer Mauricio Pochettino ? Le départ de l’Argentin est déjà acté par le PSG, et en interne, Luis Campos travaille sur sa succession alors que son arrivée n’a pas encore été officialisée. Les pistes sont nombreuses, et le Portugais songe notamment à Thiago Motta (La Spezia), Marcelo Gallardo (River Plate), Sérgio Conceição (FC Porto) ou encore José Mourinho (AS Rome) pour le poste, mais au Qatar, on rêve encore de Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, le Français est la grande priorité des propriétaires du PSG comme vous l’a déjà révélé le10sport.com. Les discussions ont d’ailleurs été entamées entre les deux parties, mais un accord est loin d’être trouvé.

« On n'arrive pas à convaincre la famille de Zidane de venir s'installer à Paris »