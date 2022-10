Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Campos a raté ce transfert XXL

En quête d’un attaquant pendant toute la période du mercato estival, le PSG avait jeté son dévolu sur Marcus Rashford. Après une mauvaise saison à Manchester United, l’international anglais, qui penchait d’abord pour un transfert, aurait finalement décidé de rester suite à l’arrivée d’Erik ten Hag.

Même si le PSG a fait signer Hugo Ekitiké pour permettre à Kylian Mbappé de souffler un peu, Luis Campos espérait faire venir un autre attaquant. Le conseiller sportif du club de la capitale a activé plusieurs piste mais aucune n’a abouti. Résultat, Christophe Galtier doit gérer son effectif intelligemment pour s’éviter une mauvaise surprise.

Parmi les pistes du PSG, il y avait Marcus Rashford. Après une saison décevante du côté de Manchester United, l’international anglais n’était pas insensible à l’intérêt parisien. Cependant, les Red Devils ont rapidement bloqué leur joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat. Un échec de plus pour Luis Campos.

Marcus Rashford has won his first Premier League Player of the Month since January 2019.Unlocked by Ten Hag 🔐 pic.twitter.com/sZahYNaigd