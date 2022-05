Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà comment Al-Khelaïfi a gagné sa bataille contre le Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 30 mai 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Ces derniers mois, Nasser Al-Khelaïfi s'était montré très actif dans le dossier Kylian Mbappé, enchaînant les entretiens avec le joueur français et les promesses, notamment sur le projet sportif. Ces arguments n'ont pas laissé insensible la star tricolore, qui a finalement décidé de repousser les avances du Real Madrid et de prolonger son aventure au PSG.

Le 21 mai dernier, Nasser Al-Khelaïfi pénétrait sur la pelouse du Parc des Princes, tout sourire avec un maillot à la main. Le président du PSG n'était pas seul. Avec lui, Kylian Mbappé, qui avait occupé l'espace médiatique durant des mois en raison de l'incertitude liée à son avenir. Proche d'un départ durant l'été 2021, la star française avait le choix entre quitter libre le club parisien ou prolonger son contrat. Pendant longtemps, l'option Real Madrid était privilégiée par le joueur et son entourage. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé avait, vite, trouvé un accord avec les responsables merengue . Depuis, ils ne cachaient pas leur optimisme en coulisses. Mais Nasser Al-Khelaïfi, qui s'est saisi de ce dossier, a refusé de baisser les bras. Pendant des semaines, le président du PSG a enchaîné les entretiens avec le joueur et son entourage, jusqu'à grapiller des points et vaincre le Real Madrid.

Al-Khelaïfi a été décisif dans le dossier Mbappé