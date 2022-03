Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une énorme surprise pour l’avenir de Pochettino ?

Publié le 29 mars 2022 à 23h45 par B.C.

Annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino pourrait prendre le chemin de Manchester United. Cependant, l’Argentin aurait d’autres pistes pour son avenir.

En novembre dernier, le10sport.com vous révélait que le départ de Mauricio Pochettino n’était plus un sujet tabou au sein du PSG, et l’élimination du club parisien dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions n’a clairement pas arrangé sa situation. L’Argentin devrait prendre la porte à l’issue de la saison, et son nom circule avec insistance à Manchester United. Ce mardi, The Telegraph annonce que Mauricio Pochettino et Erik ten Hag sont désormais les candidats principaux pour le poste d’entraîneur chez les Red Devils , mais une autre option n’est pas à écarter pour le technicien du PSG.

PSG, Manchester… Et si Pochettino filait dans un autre club ?