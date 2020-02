Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un retournement de situation pour cette pépite de Tuchel ?

Publié le 4 février 2020 à 21h45 par B.C.

Annonce très proche de Leipzig il y a quelques semaines, Tanguy Kouassi pourrait finalement donner sa préférence au PSG. Explications.

« Est-ce que je me vois longtemps au PSG ? Ah oui, oui, bien sûr ! Si je peux jouer, ça ne me dérange vraiment pas ! », expliquez récemment Tanguy Kouassi à propos de son avenir. Un message fort à l’encontre de Leonardo, alors que le défenseur central n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Le danger presse pour le club de la capitale, d’autant que Leipzig serait à l’affût sur le joueur de 17 ans. D’ailleurs, plusieurs médias annonçaient dernièrement qu’un départ de Kouassi vers le club de Bundesliga était quasi certain, puisque le titi parisien aurait été séduit par le projet proposé. Cependant, tout ne serait pas encore perdu pour le PSG.

Kouassi en pleine réflexion pour son avenir ?