Mercato - PSG : Vers un énorme retournement de situation pour Mbappé ?

Publié le 28 février 2022 à 9h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé reste incertain, le message envoyé par les Ultras avant le match contre l'ASSE (3-1) pourrait avoir un impact sur l'avenir de l'attaquant du PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble toujours dans le flou concernant son avenir. Bien qu'il ait réclamé son départ l'été dernier pour rejoindre le Real Madrid, l'attaquant du PSG hésiterait désormais à quitter le club parisien. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'entourage de l'international français est d'ailleurs divisé au sujet de son avenir, au point que sa mère le verrait bien rester à Paris notamment grâce à l'importance prise par Kylian Mbappé en France, notamment dans le domaine sociale.

Le message des Ultras pourrait changer la donne