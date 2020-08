Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une victoire du PSG en Ligue des Champions ? Le Real Madrid croise les doigts !

Publié le 16 août 2020 à 4h45 par T.M.

Qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG peut croire en ses chances de victoire finale. Un sacre pour lequel on prierait du côté du Real Madrid…

Revenu de très loin face à l’Atalanta, le PSG a finalement réussi à valider son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Le rêve se rapproche donc un peu plus, mais avant cela, il faudra se défaire du RB Leipzig. Les Allemands sont venus à bout de l’Atlético de Madrid et ils n’auront rien à perdre dans cette demi-finale. Le spectacle devrait donc être au rendez-vous et les hommes de Thomas Tuchel devront faire preuve de sérieux pour espérer atteindre la finale de la Ligue des Champions pour réellement se mettre à rêver d’une victoire. Un sacre qui provoquera la joie de tout un club, mais aussi possiblement du Real Madrid, qui verrait alors Kylian Mbappé se rapprocher.

Un bien pour un mal ?