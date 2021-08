Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vengeance froide des Qataris dans le deal Mbappe ?

Publié le 30 août 2021 à 21h20 par La rédaction

S’il se confirme dans les prochaines heures que Kylian Mbappé poursuive sa carrière au PSG, deux explications apparaissent possibles.

Ces dernières heures, les médias espagnols se faisaient l’écho d’une inquiétude grandissante du Real Madrid dans le deal Mbappe, le club merengue s’inquiétant de ne pas parvenir à finaliser le transfert, malgré une offre plus que convenable de 180 millions d’euros pour le rachat de la dernière année de contrat de l’attaquant parisien. Une troisième offre à 200 millions d’euros a même été évoquée, mais plusieurs médias ont annoncé ce lundi soir que le Real Madrid avait finalement décidé de se retirer des négociations.

Rendre la monnaie de sa pièce au Real…

Si le PSG bloque encore l’affaire, alors il apparait clair qu’il refuse de vendre Mbappe au-delà de sa position conciliante d’il y a quelques jours. Deux hypothèses apparaissent alors plausibles : soit Paris a refusé de lâcher Mbappe faute d’avoir trouvé un remplaçant du même calibre. Soit les propriétaires qataris, conscients du possible double jeu de Madrid - dont il apparaît probable qu’il ait œuvré en coulisse pour inciter Mbappe à ne pas prolonger afin qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, et ce pour lancer une offensive en position de force -, ont tenu de la sorte à rendre la monnaie de sa pièce au club merengue, quitte à perdre le joueur libre l’été prochain…