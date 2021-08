Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kylian Mbappé est terminé !

Publié le 30 août 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid aurait décidé de stopper les négociations avec le PSG au sujet de Kylian Mbappé après avoir évoqué avec les dirigeants parisiens une dernière offre à 200M€. Sauf retournement de situation, le joueur restera en France cette saison.

L’avenir de Kylian Mbappé anime et va continuer d’animer cette fin de mercato estival. Un dossier qui a connu de nombreux rebondissements ces derniers mois et qui continue de faire les gros titres en France, mais aussi en Espagne. Et pour cause, le Real Madrid rêve de l’attirer dans ses filets. Après avoir observé la situation de loin, le club merengue est enfin passé à l’action en soumettant plusieurs offres importantes au PSG. La première, qui s’élevait à 160M€, aurait été refusée par les dirigeants parisiens. Quelques heures plus tard, le Real Madrid est revenu à la charge en proposant 180M€ au PSG et tenter ainsi de s’offrir Kylian Mbappé à un an de la fin de son contrat. Le Real Madrid n'a jamais caché son optimisme en interne puisque le joueur aurait annoncé à ses responsables qu’il souhaitait quitter Paris pour rejoindre l’Espagne. Mais Nasser Al-Khelaïfi, décidé à conserver sa star, est resté silencieux et n'a pas répondu à la dernière offre de Florentino Perez. Sky Sports a annoncé ce lundi que le Real Madrid espérait obtenir une réponse favorable du PSG avant 18H, mais celle-ci n’est jamais arrivée.

Le Real Madrid se retire du dossier Mbappé