Mercato - PSG : Une star part au clash pour son transfert

Pierrick Levallet

Afin de se renforcer l'été dernier après avoir fait le ménage dans son effectif, le PSG a bouclé une bonne dizaine d'arrivées dont celle d'Ousmane Dembélé. L'international français a signé dans la capitale contre seulement 50M€. D'ailleurs, son départ du FC Barcelone ne s'est pas vraiment fait dans le plus grand des calmes.

Le PSG s’est montré très actif sur le mercato l’été dernier. Avec les départs des indésirables et de certaines stars comme Lionel Messi et Neymar, le club de la capitale a signé une bonne dizaine de joueurs pour se renforcer. Les dirigeants parisiens ont notamment profité d’une bonne affaire pour recruter Ousmane Dembélé.

Barcelone - PSG : Neymar a fait son choix https://t.co/cejFq8I2tF pic.twitter.com/FSGT5Vb43x — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Le PSG fait une affaire avec le transfert d'Ousmane Dembélé...

En effet, l’ailier de 26 ans disposait d’une clause spéciale fixant son prix à seulement 50M€ et que le FC Barcelone ne pouvait pas refuser si elle était activée. Le PSG n’a donc pas hésité longtemps et a bouclé un joli coup avec le transfert du champion du monde 2018.

... et le sort de son calvaire au FC Barcelone