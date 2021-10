Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star parisienne bientôt sous les ordres de Pep Guardiola ?

Publié le 1 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Auteur d’une performance XXL mardi soir avec le PSG face à Manchester City, Marco Verratti pourrait justement figurer sur les tablettes de Pep Guardiola chez les Citizens dans un avenir proche. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Marco Verratti fait partie des grandes figures du projet QSI. Recruté en 2012 par le club de la capitale alors qu’il évoluait en Serie B avec Pescara, le milieu de terrain italien est devenu une référence mondiale au Parc des Princes, figurant d’ailleurs longtemps sur les tablettes du FC Barcelone. Et c’est désormais un autre cador européen qui pourrait tenter de déloger Verratti du PSG…

Verratti, le profil idéal aux yeux de Manchester City ?