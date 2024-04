Mercato - PSG : Une star est menacée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur emblématique du PSG version qataris depuis 2013 et capitaine du club depuis près de quatre ans, Marquinhos a un statut un peu à part dans l'effectif actuel. Pourtant, avec la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur l'été dernier, l'international brésilien ne dispose d'aucune garantie concrète pour son avenir au PSG. Explications.

Nommé sur le banc du PSG en juillet dernier, Luis Enrique n'avait pas hésité à faire un grand ménage sur le marché des transferts afin de bâtir un effectif à son image. Et pour se faire, le technicien espagnol a notamment poussé de grandes stars telles que Marco Verratti et Neymar vers la sortie, affirmant ainsi d'entrée de jeu son autorité. Et il se pourrait qu'un autre grand nom du PSG soit potentiellement menacé en vue du prochain mercato estival...

Aucune garantie pour Marquinhos

L'EQUIPE fait un point dans ses colonnes du jour sur le cas Marquinhos, et jette un sérieux coup de froid sur l'avenir de l'emblématique capitaine du PSG. Présent au club depuis l'été 2013 et sous contrat jusqu'en 2028, le défenseur brésilien de 29 ans n'est pas pour autant à l'abri. En effet, selon le quotidien sportif, un point sera fait avec chaque joueur du PSG à l'issue de la saison, et Luis Enrique pourrait donc tout à fait estimer que Marquinhos n'est plus aussi indispensable que par le passé au Parc des Princes, comme il l'a fait l'été dernier avec Neymar et Verratti.

« On connaît le joueur »