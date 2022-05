Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du Real Madrid en route pour Paris ? La réponse !

Publié le 3 mai 2022 à 12h15 par Bernard Colas

À en croire la presse brésilienne, le Real Madrid serait disposé à se séparer de Casemiro, ce qui pourrait faire les affaires du PSG, intéressé par le milieu de terrain. Cependant, une mauvaise nouvelle est déjà tombée pour Leonardo.

Cet été, le PSG prévoit de grands changements après sa nouvelle désillusion européenne cette saison. Des renforts de taille sont attendus, notamment dans l’entrejeu où plusieurs pistes XXL ont été activées. Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) ou encore Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) sont notamment dans le viseur de Leonardo, mais à en croire UOL Esporte , le PSG est également attentif à la situation de Casemiro. Selon le média brésilien, le Real Madrid serait disposé à se séparer de l’international auriverde en cas d’offre avoisinant 50M€. Mais en Espagne, le discours est radicalement différent.

Pas de départ au programme pour Casemiro ?