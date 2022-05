Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle offre XXL révélée pour Ousmane Dembélé !

Publié le 3 mai 2022 à 10h45 par Bernard Colas

Alors que le PSG serait passé à l’action pour tenter de récupérer Ousmane Dembélé, Manchester United en aurait fait de même, tandis que le FC Barcelone n’a pas perdu espoir dans ce dossier.

À Barcelone, le dossier Ousmane Dembélé tient tout le monde en haleine. Alors que le départ de l’international français semblait inéluctable il y a encore quelques mois, les deux parties ont finalement repris les discussions pour tenter de trouver un accord, mais il est encore difficile d’imaginer un avenir en Catalogne pour le Français en raison des exigences du joueur et de son agent. Une aubaine pour les clubs intéressés, à l’instar du PSG, qui aurait déjà dégainé une offre pour convaincre Ousmane Dembélé de rejoindre la capitale française. Selon El Chiringuito , un salaire annuel de 17M€ attendrait l’attaquant à Paris, mais Manchester United n’a pas dit son dernier mot.

Comme le PSG, Manchester United aurait dégainé une offre