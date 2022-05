Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Laporta prévient le PSG pour Dembélé !

Publié le 3 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Intéressé par Ousmane Dembélé, le PSG pourrait toutefois être contrarié par le FC Barcelone, bien décidé à conserver le Français.

Cet hiver, il semblait acté qu’Ousmane Dembélé quitterait le FC Barcelone au terme de son contrat. Depuis, les choses ont bien évolué puisque le club catalan a renoué les discussions avec l’agent du Français pour une prolongation. Dernièrement, le Barça a multiplié les rencontres avec Moussa Sissoko afin de trouver un accord. Mais en parallèle, d’autres clubs souhaitent récupérer Ousmane Dembélé librement. C’est le cas du PSG, qui avancerait ses pions pour cela.

« Nous ferons de notre mieux »