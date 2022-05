Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une réponse pour Mohamed Salah !

Publié le 3 mai 2022 à 4h15 par Thibault Morlain

Pour remplacer Kylian Mbappé, la piste menant à Mohamed Salah a déjà été évoquée. Et pour la star de Liverpool, il y aurait bien une ouverture.

Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé son choix pour la suite de sa carrière. Prolongera-t-il ? Rejoindra-t-il le Real Madrid ? Si tel était le cas, le club de la capitale perdra gros et devra alors s’activer pour remplacer le Français. Le PSG pourrait donc frapper fort et le nom de Mohamed Salah a notamment été soufflé. Aujourd’hui à Liverpool, l’Egyptien est sous contrat jusqu’en 2023 et pourrait bien s’en aller cet été. Une aubaine alors pour le PSG ?

Salah tenté par le PSG ?