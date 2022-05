Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer avec Mohamed Salah !

Publié le 2 mai 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé va partir librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici le 30 juin, le PSG aurait coché le nom de Mohamed Salah pour le remplacer potentiellement. Et d'après la presse britannique, le club de la capitale aurait de grosses raisons d'y croire sur ce dossier.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé a signé un contrat de cinq saisons. Alors qu'il n'a jamais étendu son bail à Paris, le champion du monde français n'a plus que quelques mois d'engagement. Et s'il ne prolonge pas avant le 30 juin, Kylian Mbappé prendra le large librement et gratuitement pour rejoindre le Real Madrid ou un autre club. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG s'est préparé à tous les scénarios concernant Kylian Mbappé, et notamment à celui d'un départ pour 0€ le 1er juillet. Dans ce cas, Leonardo a prévu de se jeter en priorité sur Erling Haaland. S'il échoue avec le buteur du Borussia Dortmund, le directeur sportif du PSG envisage de se tourner vers Robert Lewandowski. Et si ces deux dossiers viennent à capoter, Leonardo pourrait tenter un coup avec Mohamed Salah, qui est en fin de contrat le 30 juin 2023 avec Liverpool.

Mohamed Salah n'a pas annoncé s'il voulait prolonger

Ce dimanche soir, The Telegraph a fait un point sur le cas Mohamed Salah. Et à en croire le média britannique, l'attaquant de Liverpool maintiendrait le suspens quant à son avenir. Ce qui pourrait jouer en la faveur du PSG. En effet, Mohamed Salah n'aurait toujours pas communiqué son intention, ou non, de prolonger avec les Reds de Jürgen Klopp. Et alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2023, la direction de Liverpool pourrait être contrainte de le vendre cet été s'il ne se manifeste pas très vite. Autrement, le club anglais risquerait de le voir partir librement et gratuitement à la fin de la prochaine saison.

