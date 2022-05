Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du PSG confirme son départ ?

Publié le 16 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Pour le moment, rien n’est encore officiel concernant l’avenir d’Angel Di Maria. Toutefois, tout semble indiquer que l’Argentin quittera le PSG à la fin de cette saison.

Ces derniers mois, Angel Di Maria avait fait part de sa volonté de continuer avec le PSG. Arrivant au terme de son contrat, l’Argentin dispose toutefois d’une année supplémentaire en option. La question était alors de savoir si le club de la capitale allait l’activer. Et finalement, la décision aurait été prise pour le PSG et la réponse serait non. Ainsi, Di Maria devrait partir libre d’ici quelques semaines et sa dernière sortie tend à confirmer cela.

« Un honneur de faire partie de ce grand club »