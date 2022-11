Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du projet QSI va imiter David Beckham

Publié le 6 novembre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

En janvier 2013, le PSG réalisait un énorme coup avec l’arrivée de David Beckham. Le Britannique s’offrait lui une Last Dance à Paris puisqu’il a pris sa retraite au terme de cette saison. L’ancien du Real Madrid a ainsi tiré sa révérence avec le maillot du PSG sur les épaules et voilà qu’une autre star pourrait en faire de même : Marquinhos. Explications.

Quelques semaines après la retraite de David Beckham, le PSG s’offrait les services de Marquinhos. C’est à l’été 2013 que le Brésilien est arrivé de l’AS Rome. Recruté très jeune, le défenseur central est aujourd’hui le patron du club de la capitale. Capitaine du PSG, Marquinhos se sent plus heureux que jamais du côté du Parc des Princes. Une belle histoire qui ne devrait pas s’arrêter de sitôt.

PSG : Neymar ne lâche par l’affaire pour une star du Real Madrid https://t.co/YDP9iQMNRb pic.twitter.com/Lhxl7p03yk — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

Marquinhos jusqu’en 2027

Comme le10sport.com vous l’a expliqué, ça discute d’une prolongation de Marquinhos au PSG. Aujourd’hui, le Brésilien est sous contrat jusqu’en 2024, mais selon les informations de L’Equipe , les discussions sont actuellement bien avancées à propos d’un bail allant jusqu’en 2027.



Interrogé il y a quelques jours à propos de son avenir et de sa prolongation au PSG, Marquinhos expliquait d’ailleurs : « J'ai toujours eu la tête au PSG. Il me reste un an et demi de contrat. J'ai toujours envie de rester. Le club me montre sa confiance en moi. Il y a des discussions. J'espère que tout va bien se finir. Avant la Coupe du monde ? On va voir ».

Une retraite au PSG ?