Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du projet QSI plombée par son avenir incertain ?

Publié le 20 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria peine à retrouver son état de forme depuis quelque temps. Et Thomas Tuchel estime que cela pourrait avoir un lien avec son avenir incertain…

Récemment interrogé sur sa situation personnelle au PSG, alors que son contrat actuel court jusqu’en juin prochain, Angel Di Maria avait affiché son souhait de continuer encore quelques années au sein du club de la capitale : « Je me sens bien ici et je fais de mon mieux. Je l’ai déjà dit mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club ». Pourtant, Di Maria n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, ce qui pourrait justifier son état de forme du moment selon Thomas Tuchel.

« Peut-être que c’est la situation avec son contrat… »