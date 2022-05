Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star d’Ancelotti prévient clairement Kylian Mbappé !

Publié le 27 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé a donc dit non au Real Madrid, Dani Carvajal a tenu à avertir le joueur du PSG concernant les répercussions que cela pourrait avoir à l’avenir.

Au terme d’un très long feuilleton, Kylian Mbappé a prolongé au PSG, signant un nouveau contrat jusqu’en 2025. De quoi donc faire le bonheur des Parisiens, mais au Real Madrid, on est tombé de très haut. En effet, chez les Merengue, on pensait avoir la parole de Mbappé concernant sa future arrivée. L’international français en a donc décidé autrement. L’une des questions est alors de savoir si un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid se fera un jour ou l’autre. A ce sujet, Dani Carvajal, star de la Casa Blanca, a prévenu le joueur du PSG.

« Il y a des trains qui ne passent qu’une seule fois »

« Il a été soumis à des pressions très forts du PSG, de l’Emir et les supporters l’aiment beaucoup. Maintenant, pour être sincère, quand le Real Madrid te veut, c’est très difficile de dire non et il y a des traines qui ne passent qu'une fois. Si je suis surpris ? Il faut être dans sa tête. Il est Français, il est de Paris. Il joue au PSG, il est le meilleur joueur de son pays et cela doit être difficile de sortir de sa zone de confort. Mais j’insiste, il y a des trains qui ne passent qu’une seule fois et le Real Madrid est au-dessus de n’importe quel joueur », a lâché Carvajal pour ABC . Le message est passé à Kylian Mbappé.