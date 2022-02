Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une promesse faite à Paulo Dybala ?

Publié le 15 février 2022 à 1h15 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Pualo Dybala est l’un des dossiers très intéressants en vue du prochain mercato estivale et le PSG semble prêt à tenter sa chance.

Voilà plus d’un an qu’on entend parler d’une prolongation de Paulo Dybala, à Turin. Il ne reste désormais plus que quelques mois de contrat à La Joya et jamais un départ de la Juventus n’a semblé autant possible. Cela a forcément alerté les plus grands clubs d’Europe, dont notamment le Paris Saint-Germain qui pourrait perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison. Très talentueux, Dybala serait un renfort de tout premier choix pour le PSG, même si son profil est assez proche de celui de Lionel Messi. D’autres clubs seraient également dans le coup, comme le FC Barcelone ou Liverpool.

Le même salaire que Vlahović pour Dybala