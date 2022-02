Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le feuilleton Dybala !

Publié le 12 février 2022 à 20h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala serait dans le collimateur du PSG. Alors qu'une réunion serait prévue d'ici la fin du mois de février avec le clan Dybala, les Bianconeri auraient de grosses difficultés à faire progresser ce dossier.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum librement et gratuitement l'été dernier, Leonardo serait à l'affût de toutes les opportunités à 0€ de l'été 2022. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché plusieurs noms, et notamment celui de Paulo Dybala, en fin de contrat le 30 juin avec la Juventus. Et heureusement pour Leonardo, les Bianconeri seraient mal embarqués en ce qui concerne leur joyau argentin.

Ça se corse entre la Juventus et Paulo Dybala