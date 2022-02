Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour Paulo Dybala ?

Publié le 14 février 2022 à 0h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala aurait alerté le PSG. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec le FC Barcelone et l'Inter pour le joyau argentin.

Lors du prochain mercato estival, le PSG aimerait réaliser de gros coups XXL à 0€, comme il a pu le faire avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Dans cette optique, Leonardo aurait identifié plusieurs profils en fin de contrat le 30 juin, et notamment Paul Pogba, Franck Kessie, Antonio Rüdiger ou encore Paulo Dybala. Et en ce qui concerne le numéro 10 de la Juventus, le directeur sportif du PSG serait soumis à une lourde concurrence.

Le Barça et l'Inter n'ont pas oublié Paulo Dybala