Mercato - PSG : Une prolongation au PSG ? La réponse du clan Mbappé !

Publié le 5 mai 2022 à 20h45 par Thibault Morlain

Ce jeudi, il est annoncé qu’un accord de principe aurait été trouvé pour la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Toutefois, dans l’entourage du Parisien, on a tenu à tempérer cela.

La bombe a été lâchée ce jeudi soir par Le Parisien . Alors que l’avenir de Kylian Mbappé n’est toujours pas fixé, le quotidien a annoncé que le joueur du PSG, annoncé pourtant avec insistance au Real Madrid, devrait prolongé avec le club de la capitale. En effet, un accord de principe aurait été donné par le clan Mbappé, séduit par l’offre XXL du PSG pour conserver son joyau. Cela serait alors une excellente nouvelle pour les Parisiens, bien que cela serait encore loin d’être bouclé…

Le clan Mbappé tempère