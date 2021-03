Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première vente se précise pour l’été prochain !

Publié le 29 mars 2021 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 29 mars 2021 à 12h35

Actuellement exilé en prêt du côté de Fulham, Alphonse Areola n’entre plus du tout dans les plans du PSG. Et le gardien français, même s’il reste relativement prudent sur la question de son avenir, semble clairement envisager un transfert définitif de l’autre côté de La Manche.

À l’été 2019, le PSG frappait un grand coup sur le marché des transferts en arrachant la signature de Keylor Navas pour 15M€, ce qui poussa alors Alphonse Areola vers la sortie. Le gardien tricolore, qui n’a jamais vraiment réussi à convaincre au sein du son club formateur, a d’abord été prêté un an au Real Madrid au tant que doublure de Thibaut Courtois, et il a finalement retrouvé du temps de jeu cette saison en prêt du côté de Fulham. N’entrant plus dans les plans du PSG pour l’avenir, Areola serait plus que jamais poussé vers la sortie par Leonardo, et l’international français s’est longuement confié sur son avenir.

« Un championnat qui me plait beaucoup »

Interrogé dimanche sur les ondes de RTL, Alphonse Areola a en effet laissé entendre qu’il se verrait bien quitter le PSG en fin de saison pour être définitivement transféré à Fulham : « Si je voudrais insister en Premier League ? C’est un championnat qui me plait. Malgré les résultats, je prends beaucoup de plaisir à jouer. C’est un championnat avec beaucoup d’intensité, qui nous met en avant, et qui est visionné par beaucoup de monde aussi, donc ça me fait du bien (…) J’ai vu deux ou trois trucs, mais c’est beaucoup de rumeurs. Des choses dites à droite à gauche, surtout en ce moment. C’est bientôt la fin de saison, la fenêtre du mercato va s’ouvrir bientôt. C’est agréable, ça prouve que je fais mon boulot et que j’arrive à être performant malgré les résultats. J’arrive à montrer ce que je sais faire et que je suis toujours là », indique Areola, dont le contrat court jusqu’en juin 2023 avec le PSG.

Donnarumma, Meslier… Le PSG prépare l’avenir sans Areola

D’ailleurs, alors que Keylor Navas est âgé de 34 ans, le PSG se pencherait déjà sur l’avenir au poste de gardien de but. Mais Alphonse Areola ne semble pas pour autant entrer dans les plans de son club formateur… Depuis plusieurs années, Leonardo rêverait d’attirer Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour en faire le futur numéro 1 du projet QSI. Par ailleurs, la presse anglaise révélait récemment que le directeur sportif du PSG en pince également pour Illan Meslier, le jeune gardien français de Leeds. En clair, rien ne semble aujourd’hui s’opposer à un transfert d’Areola lors du prochain mercato.