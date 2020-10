Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première rencontre décisive pour Massimiliano Allegri ?

Publié le 9 octobre 2020 à 1h15 par B.C.

Sur la short-list de Leonardo en cas de départ de Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri est également très apprécié par les dirigeants de la Roma, qui auraient déjà rencontré l'entraîneur italien.

Malgré la première finale de Ligue des champions de l'histoire du PSG, Thomas Tuchel est plus que jamais menacé. L'Allemand a publiquement critiqué la gestion du mercato de Leonardo, et ce dernier ne s'est pas privé de recadrer son entraîneur il y a quelques jours, de quoi créer la zizanie en interne. « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football. Ne pas comprendre cette situation... On n'a pas aimé. On va voir en interne comment on va faire, mais là c'est très clair. De tout temps, au sein du club, quand quelqu'un n'est pas content c'est très clair, on parle et il n'y a aucun souci, c'est facile. S'il (Tuchel, NDLR) décide de rester, il se doit de respecter la politique sportive et les règles internes », avait lancé Leonardo, qui verrait toujours d'un bon œil l'arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc du PSG. Mais l'ancien coach de la Juventus a également la cote dans son pays, et l'AS Rome s'intéresserait notamment à lui en cas de départ de Paulo Fonseca.

Allegri aurait rencontré les propriétaires de la Roma