PSG : Une première douche froide pour Christophe Galtier ?

Publié le 26 août 2022 à 21h30 par Alexis Bernard

Après la signature de Renato Sanches, Christophe Galtier avait annoncé attendre encore trois recrues. Visiblement, les choses ne se passent pas comme prévu en coulisses. Et l’entraîneur du PSG pourrait voir ses exigences non satisfaites… De quoi générer un premier couac en interne et dans sa relation avec Luis Campos ?

Depuis leur arrivée commune au club, Christophe Galtier et Luis Campos travaillent de concert pour établir le meilleur effectif en vue de la Ligue des champions. Il y a quelques semaines, l’ex-entraîneur du LOSC affirmait attendre trois nouvelles recrues pour la fin du mercato. Mais à seulement cinq jours de la fin de celui-ci, le PSG bloque et ne parvient pas à remplir les rangs. Si l’entente entre les deux semblait parfaite jusque-là, ce petit imprévu pourrait causer quelques dégâts dans leur relation. Alors que la Ligue des champions approche à grands pas, le tirage au sort de la phase de poules ayant eu lieu hier soir, les Parisiens ne doivent surtout pas perdre leur bonne dynamique.

Des difficultés en cette fin de mercato

Alors que le PSG réalise le meilleur début de saison en Ligue 1 depuis bien longtemps, le club attendrait encore quelques recrues pour compléter un mercato estival déjà bien animé. Mais le projet imaginé par Luis Campos et Christophe Galtier a un peu de mal à tourner ces derniers jours, à tel point que le PSG rencontre des difficultés pour recruter.

Bernardo Silva, c’est non

Galtier annonçait il y a quelques semaines lors de la conférence de presse suivant le transfert de Renato Sanches au PSG attendre trois nouvelles recrues de pied ferme. Mais le club n’a pu concrétiser le moindre transfert, alors qu’il était très proche de signer Bernardo Silva par exemple. Mais le Portugais devrait choisir de prolonger son aventure à Manchester City, son club bloquant toute possibilité de transfert…

Mercato - PSG : Christophe Galtier se livre sur l’arrivée de Renato Sanches https://t.co/5hZdtlvHDO pic.twitter.com/u9aDNNA7O0 — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Un travail suffisant pour la Ligue des champions ?

Même si Galtier espérait mieux, un travail assez conséquent a été réalisé cet été pour renforcer tous les compartiments du jeu mais aussi faire partir pas mal de joueurs indésirables. Grâce à ce dégraissage, le PSG peut y voir plus clair. A quelques semaines du début de la phase de poules de la Ligue des champions, dont le tirage au sort a promis aux Parisiens une confrontation face à la Juventus et au Benfica notamment, on ne peut qu’espérer que ce mercato soit suffisant pour l’objectif le plus important de la saison. D’autant plus qu’il n’est pas impossible que Luis Campos nous offre une petite surprise au dernier moment.