Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG ; Une porte de sortie prestigieuse pour Julian Draxler ?

Publié le 1 mars 2021 à 9h15 par D.M.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Julian Draxler intéresserait plusieurs équipes et notamment la Juventus.

« On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons. Mais c'est un joueur qui est quand même important et on va voir comment évolue sa situation » déclarait Leonardo au micro de France Bleu, ouvrant la porte à une prolongation de Julian Draxler. Une déclaration surprenante alors que L’Equipe a confirmé ce dimanche que le joueur allemand devrait quitter le PSG au terme de son contrat, en juin prochain

Draxler sur les tablettes de la Juventus