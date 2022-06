Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos tente bien un transfert en Ligue 13

Publié le 16 juin 2022 à 20h10 par Hugo Ferreira

Désireux de renforcer son entrejeu lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Seko Fofana. Titulaire indiscutable au RC Lens, l’international ivoirien n’a pas manqué le moindre match cette saison, et ses performances ont tapé dans l’œil du club de la capitale. Toutefois, les négociations n’ont pas encore débuté avec les Sang et Or

La mauvaise saison réalisée par le Paris Saint-Germain devrait entrainer plusieurs changements au sein de l’effectif, notamment au milieu de terrain. En effet, Marco Verratti est le seul à donner pleinement satisfaction, mais l’Italien manque beaucoup de matchs en raison de pépins physiques. Les autres éléments dont le club de la capitale dispose pour façonner son entrejeu n’ont pas réussi à convaincre, et certains d’entres eux, comme Georginio Wijnaldum ou Leandro Paredes pourraient être poussés vers la sortie. Le PSG est d’ores et déjà à la recherche de leurs successeurs, et plusieurs noms de classe mondiale ont déjà été cités. Toutefois, une piste serait également étudiée en Ligue 1, au RC Lens.

Le PSG s’intéresse à Seko Fofana