Mercato - PSG : Une piste de Leonardo fixe ses conditions !

Publié le 5 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG pour l’été prochain, Gabriel ouvre la porte à un départ du LOSC et fixe des conditions à ses prétendants.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité dès le mois de février dernier, le PSG a coché le nom de Gabriel pour le prochain mercato estival. Thiago Silva arrivant au terme de son contrat et étant bien parti pour quitter librement le Parc des Princes, c’est donc le défenseur du LOSC qui pourrait débarquer au PSG pour lui succéder. Interrogé lundi au micro d’ESPN, Gabriel a évoqué son avenir et semble d’ailleurs ouvert à un transfert.

« Partir pour un club qui se bat pour des titres »